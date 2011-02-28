Сформовано склад дорадчої служби з реалізації нацпроекту «Доступне житло»

Сформовано склад дорадчої служби з реалізації національного проекту «Доступне житло» і Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем`єр-міністра України – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Віктора ТИХОНОВА.

За його словами, співголовами дорадчої служби стали голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України Владислав КАСЬКІВ, народний депутат України Ірина ГОРІНА і віце-прем`єр-міністр В.ТИХОНОВ.

До складу дорадчої служби увійшли заступник голови правління ВАТ «Державний ощадний банк України» Олександр ГРИШКО (за згодою), голова ради Всеукраїнської асоціації «Укрмолодьжитло» Володимир ГРИЩЕНКО (за згодою), заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Дмитро ІСАЄНКО, голова ЦК професійної спілки працівників молодіжних житлових комплексів і комітетів місцевого самоврядування України Нані КАРАВАН (за згодою), керівник робочої групи національного проекту «Доступне житло» Владислав НІКОЛЮК, голова правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» Леонід РИСУХІН, голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ (за згодою), голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло ДОБКІН (за згодою), голова Херсонської обласної державної адміністрації Микола КОСТЯК (за згодою), народний депутат України Юлія ЛЬОВОЧКІНА (за згодою). Відповідальним секретарем дорадчої служби став директор Департаменту житлового будівництва, будіндустрії і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіонбуду Олександр НЕПОМНЯЩИЙ.

В.ТИХОНОВ відзначив, що дорадча служба працюватиме на громадських засадах. Її функція – забезпечення ефективної взаємодії усіх владних інституцій і господарюючих суб`єктів, причетних до реалізації цілей Меморандуму про співпрацю між Міністерством регіонального розвитку, будівництва, житлово-комунального господарства України і Державним агентством з інвестицій і управління національними проектами.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства і Державне агентство з інвестицій і управління національними проектами підписали Меморандум про співпрацю. Метою Меморандуму є реалізація ініційованих Президентом України проектів з пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку (національних проектів).