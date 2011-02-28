Кабмін направить 150 млн. грн. на будівництво доступного житла цього року

Кабінет Міністрів України схвалив проект постанови «Деякі питання використання коштів державного бюджету з метою надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла», яким передбачається направити цього року 150 млн. грн. на реалізацію Державної цільової соціально-економічної програми будівництва доступного житла на 2010-2017 рр.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем`єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Віктора ТИХОНОВА, яке розробило проект постанови.

За словами віце-прем`єр-міністра, міністерство клопотало про виділення 340 млн. грн. на реалізацію даної програми цього року.

В.ТИХОНОВ відзначив, що на сьогодні декілька тисяч громадян в Україні виявили бажання укласти угоди на будівництво доступного житла.

За його даними, міжвідомча комісія з відбору об`єктів незавершеного житлового будівництва відібрала для участі в програмі 133 об`єкти, загальна вартість квартир в яких, пропонована забудовниками, становить 2 783 684,48 тис. грн.

Міністр відзначив, що після освоєння 150 млн. грн. Мінрегіонбуд клопотатиме про додаткове виділення коштів на будівництво доступного житла в 2011 році.

Він нагадав, що в 2010 році вперше були передбачені кошти для надання державної підтримки громадянам, які виявили бажання взяти участь у придбанні доступного житла.

«Ці кошти надійшли лише у вересні. Майже за 2 місяці безпосередньої роботи з громадянами було освоєно близько 70 млн. грн. державного бюджету, що дало змогу залучити 180,9 млн. власних коштів громадян і направити додатково у житлове будівництво близько 250 млн. грн. Крім того, це дало змогу відновити будівництво 38 об`єктів практично по всій Україні, з яких 11 вже введено в експлуатацію в 2010 році, а 27 будинків передбачається ввести в першому півріччі 2011 року», - сказав В.ТИХОНОВ.