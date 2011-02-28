В усіх містах Донецької області з 1 березня підвищиться квартплата

В усіх містах Донецької області з 1 березня підвищиться квартирна плата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Донецької обласної держадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК заявив сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи в інших містах регіону слідом за Донецьком підвищуватиметься квартплата.

«Підвищувати будуть усі. В межах закону», - відзначив А.БЛИЗНЮК.

При цьому він підкреслив, що на сьогодні назріла необхідність підвищити квартплату. «На сьогодні НКРЕ щодо основних монополістів рішення прийняло (про підвищення тарифів) – водоканали, тепломережі великих міст, у тому числі і компанії «Вода Донбасу», і теплокомуненерго, що перебуває в управлінні Донецької облради… І щодо них вже рішення ухвалено, і з 1 березня встановлено нові ціни», - пояснив А.БЛИЗНЮК.

При цьому він відзначив, що нові тарифи ще не досягають економічно обґрунтованого рівня. «(Тарифи) не оптимальні, і рівень встановлених цін покриває фактичні витрати, зокрема по «Воді Донбасу», тільки на 70%», - сказав губернатор.

«Однак рішення ухвалене, і нічого іншого протизаконного ми приймати не можемо. Так буде», - підкреслив він.

А.БЛИЗНЮК також додав, що «відносно тих послуг, щодо яких ухвалюються рішення чи то сесією міської або районної ради, чи то виконкомами, ці рішення практично по всій області ухвалені і будуть введені з 1 березня».

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку з 1 березня на 70-80% підвищується вартість послуг за утримання житлових будинків і прибудинкових територій. Відповідне рішення було ухвалене 25 лютого на сесії Донецької міської ради. У рішенні зазначено, що з 1 березня на території Донецька застосовуватимуться коефіцієнти зміни витрат, пов`язаних з наданням послуг за утримання житлових будинків і споруд і прибудинкової території.