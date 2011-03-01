Введення Податкового кодексу стримує ріст попиту на нерухомість – експерт

Введення Податкового кодексу стримує темпи росту попиту на первинне житло.

Такого висновку дійшли фахівці відділу маркетингу корпорації "Авантаж" (Харків), повідомили УНІАН в прес-службі корпорації.

Згідно з повідомленням, зокрема, на динаміку попиту вплинули положення кодексу, які регулюють взаємини підприємців, - фізичних і юридичних осіб. На думку експертів, частина потенційних покупців, які займаються бізнесом, відклали питання купівлі нерухомості доти, поки не буде знайдений оптимальний механізм оподаткування і скорочення витрат. Тому в лютому інтерес до первинного житла в Харкові не продемонстрував очікуваного росту і залишився на рівні січня, зазначають фахівці. На їх думку, на рівень попиту також вплинула сезонна активність покупців, яка на початку року традиційно невисока.

За даними корпорації, у лютому рівень пропозиції первинного житла в Харкові показав помітне підвищення: забудовники опублікували дані про введення в експлуатацію 6 будинків, а також 3 об'єктів економ-класу.

У прес-службі зазначили, що середня ціна первинної житлової нерухомості у лютому знизилася на 0,5% по відношенню до січня. Зокрема, вартість житла економ-класу склала 5560 грн./кв. м, бізнес-класу - 8846 грн./кв. м, преміум-класу - 13617 грн./кв. м.

Експерти пов'язують зниження з виходом на ринок трьох об'єктів економ-класу, вартість квартир в яких невисока, і відповідає початковому етапу будівництва. Також на зниження вартості вплинули акції, які забудовники традиційно проводять перед 8 березня, зазначають фахівці.

Довідка УНІАН. Інвестиційно-будівельна корпорація "Авантаж" (Харків) здійснює свою діяльність в чотирьох напрямах: девелопмент, будівництво, інвестиційна діяльність і корпоративне управління підприємствами.