На первинному ринку Києва вартість житла у лютому знизилася до 1544 дол./кв. м

На первинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир в лютому 2011 року знизилася на 0,09% -до 1544 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1215 дол./кв. м, найдорожчим - Печерський, де середня ціна продажу склала 2377 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Дарницькому районі - на 0,10% (1 дол.) - до 1216 дол., Оболонському - на 0,11% (2 дол.) - до 1604 дол., Шевченківському - на 0,12% (2 дол.) - до 1927 дол./кв. м, Голосіївському - на 0,21% (3 дол.) - до 1607 дол., Печерському - на 0,04% (1 дол.) - до 2377 дол./кв. м, Солом’янському районі - на 0,10% (1 дол.) - до 1412 дол.

При цьому стабілізація вартості 1 кв. м житла відбулася в Дніпровському районі - на рівні 1274 дол., Деснянському - на рівні 1237 дол./кв. м, Подільському - на рівні 1423 дол., Святошинському - на рівні 1271 дол.

Як повідомляв УНІАН, на первинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у січні 2011 року знизилася на 0,23% -до 1545 дол./кв. м.

У компанії зазначають, що усі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія "SV Development" з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.