На вторинному ринку Києва вартість житла знизилась на 0,25%

На вторинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир в лютому 2011 року знизилася на 0,25% -до 1784 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1383 дол./кв. м, найдорожчим - Печерський, де середня ціна продажу склала 2825 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 кв. м житла зафіксоване в Деснянському районі - на 0,05% (1 дол.) - до 1425 дол./кв. м, Оболонському - на 0,31% (6 дол.) - до 1822 дол., Шевченківському - на 0,32% (7 дол.) - до 2304 дол./кв. м, Подільському - на 0,33% (5 дол.) - до 1623 дол., Голосіївському - на 0,07% (1 дол.) - до 1770 дол., Печерському - на 0,46% (13 дол.) - до 2825 дол./кв. м, Солом’янському - на 0,41% (7 дол.) - до 1584 дол., Святошинському - на 0,35% (5 дол.) - до 1467 дол.

При цьому ріст вартості 1 кв. м житла спостерігався в Дніпровському районі - на 0,05% (1 дол.) - до 1503 дол., а стабілізація вартості житла - у Дарницькому районі, на рівні 1383 дол.

У компанії зазначають, що усі ціни вказані за результатами реальних угод.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у 2010 році виросла на 7,28% -до 1795 дол./кв. м; у січні 2011 року - знизилася на 0,35%, до 1788 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія "SV Development" з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.