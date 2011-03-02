У львівських багатоповерхівках розпочали встановлювати камери спостереження

У Львові стартував пілотний проект зі встановлення камер спостережень у машинних відділеннях ліфтів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, у трьох будинках Франківського району міста задля безпеки у під‘їздах вже встановили такі камери.

«Це дозволить звести до мінімуму кількість крадіжок гальмівних котушок з ліфтів. Можна побачити, хто заходить у під’їзд, і хто, власне, потрапляє у машинне відділення ліфта”, – сказав в.о. голови Франківської районної адміністрації Михайло КОСМИНА.

За його словами, камери встановлено за кошти львівських інтернет-провайдерів. “Ми звернулись до них із такою ініціативою і отримали погодження. Адже інтернет-провайдери теж зацікавлені у збереженні своїх технічних матеріалів, що перебувають у машинних відділеннях ліфтів. Співпраця зі встановлення камер налагоджена і триватиме надалі», - зазначив М.КОСМИНА, підкресливши, що камери також встановлюють задля безпеки у під’їздах.