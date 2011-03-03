ВР вдосконалила управління землями на території АРК

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення управління землями на території Автономної Республіки Крим».

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 252 із 396 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом внесено зміни до Земельного кодексу України.

Цими змінами передбачено, що віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади, Верховної Ради АРК, Ради міністрів АРК та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.

Крім того, даним законом передбачено, що викуп земельних ділянок для суспільних потреб, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, здійснюється у випадках та в порядку, встановлених законом.

Також законом передбачено, що земельні ділянки, надані у постійне користування із земель державної та комунальної власності, можуть вилучатися для суспільних та інших потреб за рішенням органів державної влади, Ради міністрів АРК та органів місцевого самоврядування на підставі та в порядку, передбаченими Земельним кодексом.

Також законом передбачено, що Рада міністрів АРК на території Криму до розмежування земель державної та комунальної власності здійснює розпорядження землями за межами населених пунктів, а також здійснює розпорядження землями водного фонду, історико-культурного, лісогосподарського, оздоровчого, рекреаційного, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення в межах населених пунктів (крім земель, переданих у приватну власність).

Також законом вносяться зміни до Закону “Про землеустрій”. Ними передбачено, що у разі виявлення при проведенні інвентаризації земель державної та комунальної власності земель, не віднесених до тієї чи іншої категорії, віднесення таких земель до відповідної категорії здійснюється органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування на підставі відповідної документації із землеустрою, погодженої та затвердженої в установленому законом порядку.