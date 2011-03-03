Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надає технічну підтримку підвищенню енергоефективності житлових будинків в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України.

Згідно з повідомленням, проект здійснює компанія WorleyParsons International спільно з Інститутом місцевого розвитку та іншими міжнародними консультантами.

Проект передбачає запуск інформаційної веб-платформи з питань підвищення енергоефективності в житловому секторі («Калькулятор енергоефективності») і дослідження в рамках проекту «Україна – Технічна підтримка енергоефективності житлових будинків».

У прес-службі відзначили, що результати дослідження планується представити в травні цього року.