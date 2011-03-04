Кияни зможуть встановити лічильники води в кредит через ЖЕКи

Київська влада почала реалізацію проекту, яким пропонує жителям столиці встановлювати квартирні лічильники обліку гарячої та холодної води в кредит через житлово-експлуатаційні контори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час засідання колегії КМДА перший заступник голови столичної міськдержадміністрації Олександр МАЗУРЧАК.

За його словами, нещодавно сесія Київради затвердила механізм встановлення лічильників в кредит.

«Він дає можливість залучення організацій по тристоронньому договору між ЖЕКом, організацією, яка випускає лічильники, і мешканцями, зробити установку лічильника в квартирі і на протязі року через Головний інформаційно-обчислювальний центр (ГІОЦ) йде розрахунок за цей лічильник», - пояснив О.МАЗУРЧАК.