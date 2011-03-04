Мінрегіонбуд очікує цього року введення в експлуатацію житла на докризовому рівні

В Україні в 2011 році може бути введено в експлуатацію 10,2 млн. кв. м житла, що на 9,7% більше показника 2010 року й практично відповідає показнику докризового 2007 року (10,244 млн. кв. м).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам віце-прем`єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Віктор ТИХОНОВ.

«У 2011 році заплановано будівництво 10,2 млн. кв. м житла, що відповідатиме докризовому рівню», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2010 році було введено в експлуатацію 9 млн. 339,3 кв. м житла, що на 45,9% більше, ніж у 2009 році.