Кабмін планує залучити 2,3 млрд. грн. кредитів для будівництва житла

Кабінет Міністрів України планує поточного року залучити під державні гарантії 2,3 млрд. грн. кредитних коштів, які буде спрямовано у житлове будівництво.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Віктор ТИХОНОВ сьогодні в інтерв`ю журналістам.

"Планується спрямувати у житлове будівництво 2,3 млрд. грн. кредитних ресурсів, залучених під держгарантії. Додатково місцеві органи планують направити 446 млн. грн. на житлове будівництво, зокрема на молодіжне будівництво, на доступне житло", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на реалізацію цього року Державної цільової соціально-економічної програми будівництва доступного житла на 2010-2017 рр. передбачено 150 млн. грн.