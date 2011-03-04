Турецька компанія має намір надати кредит на 15 млрд. євро для розвитку ЖКГ в Україні

Турецька компанія має намір надати кредит на 15 млрд. євро для розвитку проектів у сфері житлово-комунального господарства в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв`ю інформагентствам повідомив віце-прем`єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Віктор ТИХОНОВ.

За його словами, компанія готова надати кредити приватним структурам за нульовою ставкою з розстрочкою на 10 років, починаючи з шостого року платежів. Кредити можуть бути спрямовані на реалізацію проектів з очищення питної води, розвитку обласних водоканалів, каналізаційного господарства, а також будівництва житла.

«Зараз ведемо конкретні переговори… Це перспектива найближчих тижнів», - сказав він.

Віце-прем`єр-міністр уточнив, що турецька компанія сподівається на підписання урядового меморандуму і розраховує на 30%-ву участь у даних проектах своєю технікою. При цьому передбачається, що задіяно у проектах буде лише українських фахівців.

В.ТИХОНОВ додав, що раніше ця турецька компанія вже працювала в Україні, зокрема, опікувалася будівництвом житлових мікрорайонів у Києві.