Українці в січні оплатили ЖКП на 84%

Жителі України в січні 2011 року сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 3,8 млрд. грн., що становить 84% нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП спостерігався в Києві, Львівській, Одеській, Івано-Франківській і Рівненській областях (105,1-91,5%), найнижчий – у Дніпропетровській області, Криму, Запорізькій і Херсонській областях (73-77,8%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в січні ц.р. збільшилися на 10,2% порівняно з відповідним періодом 2010 року і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 100 кВт/год.) становили 489,6 грн.

У Держкомстаті відзначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у січні 2011 року збільшилася на 6,3% порівняно з груднем 2010 року і на початок лютого 2011 року становила 12 млрд. 077,9 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги становить 2,7 місяця. Збільшення заборгованості відбулося у всіх регіонах, крім Києва.

Зокрема, в січні ц.р. заборгованість за три і більше місяців мали: за централізоване опалювання і гаряче водопостачання – 31,5% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд і прибудинкових територій – 23%, за вивезення побутових відходів – 20,4%, за централізоване водопостачання і водовідведення – 19,1%, за газопостачання – 21,4%.

У січні 2011 року населення сплатило за електроенергію 757,5 млн. грн., що становить 164,1% нарахованих за цей період сум.

Серед регіонів найвищий рівень розрахунків за електропостачання з урахуванням погашення боргів попередніх періодів спостерігався в Одеській і Закарпатській областях і Києві (220,9-215,7%), найнижчий – у Чернігівській і Сумській областях (94,9 і 97,3%). Заборгованість населення з оплати за електроенергії на початок лютого 2011 року становила 2 млрд. 939,2 млн. грн.

У січні 2011 року населення України уклало 6,7 тис. договорів з погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 16,2 млн. грн., а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила 15,7 млн. грн.