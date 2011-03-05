Попов: для ліквідації конфліктних будівництв у Києві потрібно не менше 1 млрд. грн.

Аби прибрати конфліктні будівництва в Києві, міській владі необхідно не менше 1 млрд. грн. для компенсації витрат інвесторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в ефірі політичного ток-шоу на телеканалі «Інтер» голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ.

За його словами, більшість будівництв, які зараз ведуться і які конфліктні, мають усі необхідні дозволи не тільки на їх початок, а й на архітектурний вигляд, поверховість тощо.

«Тому запитання полягає в тому, що ж далі з цим усім робити», - зазначив О.ПОПОВ.

Він сказав, що не може накласти вето на всі ці рішення.

«Я маю право, якщо є всі дозволи, сісти за стіл переговорів з інвестором і домовитися про те, що він зупинить і прибере це будівництво, а місто компенсує те, що він на це витратив. Я порахував, скільки це обійдеться місту. Я вам назву цифру – це більше 1 млрд. грн. Звідки ми візьмемо такі гроші?», - запитав О.ПОПОВ.

Тому він вважає необхідним передати всю інформацію в Київраду для прийняття рішення депутатським корпусом, який раніше дав відповідні дозволи на будівництва: «Моя думка – ми зараз закінчуємо цю аналітику, я її в міську раду передам. Хай депутати вирішують, вони врешті-решт голосували за це все неподобство».

На запитання, хто конкретно понесе покарання за те, що столиці тепер потрібно знаходити мільярд гривень, щоб зупинити конфліктні забудови, адже «конкретні люди приймають рішення», О.ПОПОВ відповів: «Ці прізвища ви дізнаєтеся цього року, адже будуть передані кримінальні справи».

Крім того він додав, що «1 млрд. - це тільки за одним напрямком». «Я можу привести багато інших прикладів. Приміром, у нас з 2007 по 2010 рік фізичним особам роздано 200 га землі. До речі, з них чверть одержали не кияни. Я порахував ринкову вартість, тобто ту, яку міг би одержати бюджет, це 2 млрд. грн. Але ми їх не одержали. Я таких прикладів можу навести величезну кількість...», - заявив О.ПОПОВ.