В Україні вартість будівельно-монтажних робіт у січні зросла на 19,2%

У січні 2011 року вартість будівельно-монтажних робіт в Україні зросла на 19,2% порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, порівняно з груднем 2010 року в січні 2011 року вартість будівельно-монтажних робіт зросла на 1,1%.

У Держкомстаті зазначили, що за січень ц.р. вартість робіт з будівництва житлових будинків зросла на 17,1% порівняно з аналогічним періодом 2010 року, з будівництва нежилих будівель – на 17%, з будівництва транспортних споруд – на 24,7%, з будівництва трубопроводів, комунікацій і ліній електропередач – на 17,8%, з будівництва комплексних промислових споруд – на 26,5%, з будівництва інших інженерних споруд – на 16,3%.

Довідка УНІАН. У 2010 році вартість будівельно-монтажних робіт в Україні зросла на 15,8% порівняно з 2009 роком, у 2009 році - на 11,3% порівняно з 2008 роком, у 2008 році - на 35,3% порівняно з 2007 роком.