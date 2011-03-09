Кабмін перерозподілив 150 млн. грн. на будівництво доступного житла

Кабінет міністрів України передав бюджетні призначення, передбачені Міністерству фінансів, у сумі 150 млн. грн. Міністерству регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла.

Про це сказано у постанові №200 від 28 лютого, розміщеній на урядовому порталі.

Згідно з документом, передача бюджетних коштів здійснюється в межах витрат розвитку.

Кабмін доручив Мінрегіонбуду затвердити у місячний термін порядок використання коштів державного бюджету з метою надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла.