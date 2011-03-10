На посади у Нацкомісії регулювання ринку комунальних послуг є 4 кандидатури

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розглядає чотири кандидатури, які можуть обійняти посади керівника і членів Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ.

За його словами, підготовлений проект указу Президента України зі створення регулятора ринку комунальних послуг.

"Є чотири кандидати. Президент їх розглядає: дві людини з НКРЕ - ТЕЛИЧКО і КАЛЬЧЕНКО (Костянтин ТЕЛИЧКО і Валерій КАЛЬЧЕНКО - члени НКРЕ - УНІАН), ЛАСИКОВ (Сергій ЛАСИКОВ - екс-заступник міністра з питань ЖКГ - УНІАН) - наш заступник міністра, який вів економіку і директор Рівнеоблводоканалу, людина, яка займалася тарифами, кандидат економічних наук Серегй ДЗЕЗИК", - сказав Ю.ХІВРИЧ.

Перший заступник міністра припустив, що указ може бути підписаний наступного тижня.

"Сподіваємося, що впродовж березня цей указ буде підписаний, і ми почнемо створювати цей регулятор", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ заявляв про наміри уряду 7 лютого затвердити персональний склад Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг.