Державні гуртожитки заплановано передати до 2014 року місцевим владам

В Україні усі гуртожитки державної форми власності до 2014 року планують передати місцевій владі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Юрій ХІВРИЧ.

"Ми підготували загальнодержавну програму з передачі гуртожитків державної форми власності. Плануємо до 2014 року повністю передати в місцеве самоврядування із залученням Державного бюджету і інвесторів, які там є", - сказав він.

Ю.ХІВРИЧ уточнив, що в Україні на сьогодні 1 100 гуртожитків державної форми власності.

"Ми порахували, що на їх упорядковування, на ремонт потрібно 1,2 млрд. грн. Це державна власність, тому держава повинна вкласти гроші, привести гуртожитки в порядок і передати їх місцевому органу самоврядування. Після передачі піде приватизація цих гуртожитків" - пояснив він.

За даними першого заступника міністра, в Україні налічується 1 400 гуртожитків комунальної власності, з них 750 гуртожитків передано на приватизацію.

"Складніше з тими гуртожитками, які увійшли до статутного фонду (акціонерних компаній - УНІАН), тут рішення треба приймати тільки в судовому порядку. По-іншому ми їх ніяк не повернемо", - додав Ю.ХІВРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, уряд найближчим часом надасть на розгляд Верховної Ради проект закону про загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2011-2014 роки.