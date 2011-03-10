«Олімпік-Парк»: будівництво першої черги котеджного містечка завершать до кінця року

Починаючи з лютого 2011 року відновлено будівельно-монтажні роботи в котеджному містечку "Олімпік-парк" (с. Березівка Макарівського району Київської області). Нині, відповідно до графіка, проводять роботи для завершення першої черги будівництва. Вона буде введена в експлуатацію до кінця поточного року. Про це у коментарі УНІАН повідомив генеральний директор керівної компанії Василь РОЗЖИВІН.

За його словами, у містечку проводять інфраструктурні роботи: зокрема - підключення до електричних мереж. При цьому компанія оголосила про істотне зниження вартості електроенергії для жителів селища. Починаючи з 1 березня тариф на електроенергію для власників котеджів зменшений майже втричі і складає 0,29 грн. за 1 кВт (раніше - 0,77 грн. за 1 кВт). Тариф знижений завдяки переоформленню договорів з РЕМ і отриманню нових технічних умов на підключення. "Робоча група упорядкувала схему розрахунків. Електромережі обслуговують відповідно до встановленого порядку", - заявив В. РОЗЖИВІН.

Він також розповів, що тиждень тому отримали усю дозвільну документацію для введення в експлуатацію першої артезіанської свердловини. Її глибина складає 100 м (синеманський рівень). Забір води здійснюватиметься з глибини 85 м. Продуктивність свердловини - 15 кубометрів на годину. За біологічними характеристиками вода відповідає усім нормативам класу "Вода питна".

Планують установку накопичувальних ємностей (з розрахунку 50-60 кубометрів на добу), а також системи очищення і знезалізнення води. Передбачена установка системи аераційного очищення води, яка не вимагає наявності змінного коагулянта. Це оптимізує витрати на її експлуатацію.

За інформацією гендиректора компанії, відбулося укладення договорів з підрядниками щодо підключення до водопроводу і каналізації житлових будинків "Олімпік-парку". У березні 2011 року буде завершений розрахунок проектів узгодження етапів введення в експлуатацію систем і складу устаткування. Здача в експлуатацію призначена на кінець червня. З того часу буде забезпечена подача води у котеджі "Олімпік-парку". Фінансування робіт з підключення до водопроводу і каналізації здійснено у повному обсязі.

Як повідомив В. РОЗЖИВІН, роботи з газопостачання в "Олімпік-парку" будуть завершені у кінці травня. Введення системи газопостачання в експлуатацію відбудеться у кінці червня. Фінансування робіт з газопостачання проводиться згідно з планом. Він також повідомив, що для зручності власників котеджів і підвищення ефективності взаємодії з ними, компанія відкрила офіс "Олімпік-парку" у Києві за адресою: вул. О. Гончара, 12. Офіс прийняв перших клієнтів 9 березня.

Довідка УНІАН. Котеджне містечко "Олімпік-парк" розташоване в Макарівському районі Київської області (19 км від Києва по Житомирській трасі). На ділянці площею 290 га зводять 1030 котеджів площею 150-350 кв. м з прилеглими земельними ділянками по 15-35 соток, а також повний комплекс об'єктів побутової інфраструктури.

Ініціаторами проекту "Олімпік-парк" є бізнесмени Микола ЛАГУН (засновник "Дельта-банку") і Кирило ДМИТРІЄВ (керівник фонду прямих інвестицій ICON Private Equity).