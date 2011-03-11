В Україні до квітня перевірять стан систем централізованого водовідведення

В усіх регіонах України до квітня поточного року перевірять технічний стан систем централізованого водовідведення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем`єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Віктора ТИХОНОВА.

Згідно з повідомленням, технічний стан систем централізованого водовідведення перевірить робоча група, до складу якої увійдуть представники Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, Міністерства охорони здоров`я, МНС, Мінекоресурсів, Держагентства водних ресурсів, СБУ, МВС і Генпрокуратури. Робоча група була створена на сьогоднішній нараді в Мінрегіонбуді з поліпшення технічного стану централізованих систем водовідведення і припинення скидання неочищених стічних вод в акваторії великих річок і на узбережжі Криму.

У прес-службі уточнили, що в областях буде створено регіональні робочі групи з перевірки технічного стану систем централізованого водовідведення.

За словами В.ТИХОНОВА, основна частина існуючих централізованих систем водовідведення населених пунктів споруджена ще 30-50 років тому. Протяжність старих і аварійних каналізаційних мереж досягла 35% їх загальної довжини. Понад 40% обладнання систем водовідведення сьогодні потребує заміни, 25% каналізаційних станцій очищення перебувають в експлуатації понад 40 років.

Віце-прем`єр-міністр відзначив необхідність розробки загальнодержавної програми розвитку і реконструкції централізованих систем водовідведення населених пунктів України, реалізація якої має розв’язати проблемні питання водовідведення. Проект концепції цієї програми, яку, як планується, буде розраховано на період 2012-2020 років, буде затверджено наприкінці травня.

За даними Мінрегіонбуду, на сьогодні централізованими системами водовідведення забезпечені 1685 (445 міст, 503 селища міського типу, 737 сіл) населених пунктів України з 29815 існуючих (5,7% їх загальної кількості).

Найбільша кількість населених пунктів у регіонах з централізованим водовідведенням зосереджена в Криму, Луганській, Київській і Донецькій областях.

Загальна протяжність каналізаційних мереж – 50 837,2 км, з яких в аварійному і зношеному стані перебувають 17 692,9 км.