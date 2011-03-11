Суд відмовив НФПУ в задоволенні позову про незаконність підвищення ціни на газ

Окружний адміністративний суд Києва відмовив Національному форуму профспілок України (НФПУ) в задоволенні позовних вимог щодо незаконності підвищення ціни на газ.

Про це сказано у заяві прес-служби НФПУ, текст якої має у розпорядженні УНІАН.

У заяві сказано, що тепер НФПУ має намір оскаржити це рішення в Київському апеляційному адміністративному суді.

"Ми подали позов проти НКРЕ щодо незаконності постанови про підвищення на 50% ціни на споживчий газ ще влітку. Але засідання суду переносилося кілька разів. Адже, окрім нас, позивачами у цій справі виступали представники ВО "Батьківщина" і фізичні особи, і суд відмовлявся відкривати засідання через те, що не з’явилися інші позивачі. 10 березня 2011 року суд нарешті розглянув нашу заяву по суті і відмовив у задоволенні позовних вимог", - цитує прес-служба слова голови НФПУ Мирослава ЯКИБЧУКА.

При цьому М.ЯКИБЧУК додав: "Це означає, що суд визнав постанову НКРЕ про підвищення ціни на споживчий газ з 1 серпня 2010 року законною".

Голова НФПУ нагадав, що у 2009 році НФПУ виграв аналогічний позов до суду, не дозволивши НКРЕ підвищити ціну на газ для населення. За його словами, зараз суд прийняв протилежне рішення без всякої аргументації, пообіцявши надати обгрунтування 17 березня 2011 року.

"Оскільки за цей час законодавча і нормативна база в Україні не змінилася, рішення суду виглядає дивним. Є підозри, що воно було не стільки юридичним, скільки політичним", - підкреслив М.ЯКИБЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня 2011 року відбулося засідання Окружного адмінсуду за позовом НФПУ до НКРЕ щодо незаконності постанови НКРЕ №812, якою з 1 серпня 2010 року були на 50% підвищені ціни на споживчий газ.