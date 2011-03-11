Автоматизована система земкадастру містить дані по 70% ділянок – Держземагентство

Автоматизована система земельного кадастру на сьогодні містить дані по 70% ділянок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник голови Державного агентства із земельних ресурсів України Микола КАЛЮЖНИЙ.

«Внесено на сьогодні у нас 70% в електронному вигляді тих документів, тих земельних ділянок, які були передані громадянам і підприємствам у постійне користування чи оренду", – сказав він.

«Крім того, ми припускаємо, що в нас буде проведена інвентаризація землі і поступово ми в електронному вигляді все зробимо. За один рік усе це зробити неможливо», – додав заступник глави відомства.

При цьому М.КАЛЮЖНОМУ важко спрогнозувати, коли до кадастру будуть внесені дані по тих 30% ділянок, які залишилися додавши, що закон про земельний кадастр запрацює з 1 січня 2012 року, і база працюватиме по наявних у ній ділянках.