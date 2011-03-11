Попов: при нарахуванні киянам плати за ЖКП в перші два місяці можливі помилки

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ допускає, що при нарахуванні киянам плати за житлово-комунальні послуги в перші два місяці з моменту введення знижок можливі помилки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам, коментуючи інформацію на одному з телеканалів, що кияни, котрі є зразковими платниками за надані житлово-комунальні послуги і які сплатили за січень до 20 лютого, одержали платіжні документи з тарифами, що не враховують 6%-10% знижок.

Як підкреслив голова КМДА, за кожним конкретним випадком необхідно розбиратися окремо. Він припустив, що деякі кияни могли просто не розібратися з новими тарифами, не знаючи точні цифри. «У платіжці не написано, що це знижка, але поставлений пільговий тариф. Насправді пільга надана, вартість позначена за ціною меншою, але зрозуміти це тим, хто одержав платіжку, на даний момент вийшло проблематично», - припустив О.ПОПОВ.

У зв`язку з цим він пообіцяв, що у наступному місяці кияни одержать платіжні доручення нового зразка, в яких будуть вказані надані знижки. «Ми змінимо форму платіжного доручення, щоб врахувати механізм знижок», - запевнив О.ПОПОВ.

Разом з тим голова міськадміністрації не виключив, що в деяких платіжках можуть бути вказані тарифи без знижок через невідпрацьовану поки що систему розрахунку знижок.

«Знаєте, як у прислів`ї: ліс рубають - тріски летять. Звичайно, будуть деякі моменти, в яких треба конкретно розібратися. Тому перший місяць, можливо два, будуть якісь притирання з ЖЕКами – ми вкажемо їм на порушення, десь будуть заяви громадян, яких треба розглянути, оскільки вони сплатили, а проходження грошей, можливо, було затримано банком. Тобто, деякі моменти є», - сказав О.ПОПОВ.

При цьому підкреслив: «Ми цей момент відшліфуємо. І я думаю, що вже навіть на наступний місяць такої проблеми не буде. Але зараз з цим треба розібратися».

За словами О.ПОПОВА, він гарантує, що всі заяви власників квартир у зв`язку з цією проблемою будуть розглянуті, аби «вийти на нормальний режим і взаєморозуміння зі споживачами».

На уточнююче запитання, чи будуть проведені перерахунки за такими платіжкам, він відповів: «Безперечно. Однозначно».