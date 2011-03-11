КМДА нагадує про необхідність переоформлення субсидій на оплату ЖКП кожні шість місяців

Головне управління праці та соціального захисту населення Київської міської держадміністрації нагадує про необхідність переоформлення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг кожні шість місяців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, після закінчення терміну дії субсидії родина обов’язково повинна підтвердити своє право на отримання субсидії на наступний термін шляхом особистого звернення до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації.

У зв’язку з цим, як підкреслюють в управлінні, родини, у яких термін дії субсидії закінчився у січні 2011, мають терміново звернутися до органів соціального захисту населення та оформити житлову субсидію.

Для призначення субсидії необхідно надати: заяву; декларацію про доходи і майновий стан; якщо у складі сім`ї є працездатні особи або пенсіонери, які працюють, то до заяви та декларації необхідно додати довідку про їх доходи за 6 попередніх місяців перед зверненням. Довідки про розмір пенсії надавати не потрібно.

Головне управління також звертає увагу киян на те, що у разі затвердження нових тарифів на житлово-комунальні послуги субсидії призначаються протягом трьох місяців з часу підвищення розміру платежів.