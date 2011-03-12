КМДА: 70% киян отримали знижку на оплату комунальних послуг за лютий

В Київській міській державній адміністрації заявляють, що 70% киян отримали знижку на оплату комунальних послуг за лютий.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на результати моніторингу комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр».

Столична влада нагадує, що пільговий тариф розповсюджується на тих мешканців, які своєчасно та в повному обсязі до 20 числа місяця внесли плату за спожиті житлово-комунальні послуги. Для них тариф за централізоване опалення становить – 2,91 грн. за кв. м, за гарячу воду та водовідведення гарячої води за наявності лічильника – 15,93 грн. за куб. м.

Згідно з даними моніторингу ГІОЦ, інші 30% мешканців столиці отримали квитанції з нарахуванням тарифів з оплатою після 20 числа місяця. Зокрема, тариф за централізоване опалення становить – 3,10 грн. за кв. м, за гарячу воду та водовідведення – 16,78 грн. за куб. м.

У цьому відсотку враховані й ті кияни, для яких, згідно з розпорядженням КМДА, пільгові тарифи не застосовуються. Зокрема, це мешканці, які отримують субсидії, мають борг за житлово-комунальні послуги та ті, які здійснили оплату після 20 числа. Майже у 40 тис. особових рахунків існує борг до 10 грн., яким нарахування здійснювалися не за пільговим тарифом.

Спірні питання щодо застосування тарифів розглядають комісії, створені при районних у місті Києві держадміністраціях.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК прогнозував, що у березні близько 90% киян отримають платіжки за послуги ЖКГ зі знижкою.

Для киян із лютого у зв’язку з подорожчанням гарячої води та опалення квартирна плата підвищилась у середньому в 1,3 раза.