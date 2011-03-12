Єдиний реєстр черговиків на отримання житла планується створити до 2012 року

Єдиний державний реєстр громадян, що потребують покращення житлових умов, планується створити до 1 січня 2012 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Згідно з повідомленням, уряд 11 березня прийняв постанову “Про єдиний державний реєстр громадян, які потребують покращення житлових умов”.

Віце-прем`єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Віктор ТИХОНОВ зазначив, що реєстр вводиться з метою забезпечення прозорості ведення обліку громадян, які потребують покращення житлових умов, і громадського контролю за розподілом і наданням житла.

Передбачається, що реєстр – це автоматизована система збору, накопичення, надання, захисту й обліку інформації про громадян, які потребують покращення житлових умов. Утримувачем реєстру буде Мінрегіонбкд, який визначить адміністратора реєстру – підприємство, що належить до сфери управління міністерства. Доступ до інформації, що знаходиться в реєстрі, буде забезпечено через спеціально створений веб-сайт.

Фінансування формування реєстру передбачено Державною цільовою соціально-економічною програмою будівництва (придбання) житла на 2010-2017 рр. у розмірі 11,6 млн. грн.