Кабмін пропонує спростити процедуру виділення землі для користування надрами

Кабінет міністрів пропонує спростити процедуру надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами.

Про це сказано у законопроекті №8209 "Про внесення змін до ст. 151 Земельного кодексу України щодо спрощення процедури надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами", внесеному до парламенту 10 березня.

Згідно з документом, розміщеним на сайті ВР, при вилученні земельних ділянок під об'єкти містобудування або для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, розміщення яких визначене містобудівною діяльністю або землевпоряджувальною документацією (генеральні плани населених пунктів, проекти детального планування, інша містобудівна документація, техніко-економічне обгрунтування використання і охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проекти землеустрою з впорядкування територій населених пунктів і т. д.) не буде необхідності проводити узгодження місця розташування об'єкту.