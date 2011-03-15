Прокуратура оскаржила рішення Київради про передачу під забудову 15 га земли на Жуковому острові

Прокуратура Києва оскаржила незаконне рішення Київської міської ради від 29 квітня 2010 року, яким у власність житлово-будівельному кооперативу "Совські ставки" передано земельна ділянка площею понад 15 га на вулиці Лютневій, 58-а в Голосіївському районі столиці (Жуків острів).

Як повідомили УНІАН у прес-групі прокуратури Києва, під час прокурорської перевірки встановлено, що відведення цієї ділянки здійснене з порушенням земельного законодавства, зокрема за рахунок цінних природних об'єктів: територій озеленення загального користування і прибережних захисних смуг Дніпра.