Збитки підприємств ЖКГ у січні склали 0,7 млрд. грн.

Українські підприємства житлово-комунального господарства у січні отримали збитки у розмірі 0,7 млрд. грн., з них підприємства комунальної теплоенергетики - 440,4 млн. грн., водопровідно-каналізаційного господарства - 129,6 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор департаменту економіки і тарифної політики Міністерства з питань житлово-комунального господарства Іван ПАСТУХОВ на нараді, присвяченій виконанню завдань Загальнодержавної програми реформування і розвитку ЖКГ в 2010 році і завдань на 2011 рік.

На 1 лютого найбільші збитки отримали підприємства Харківської (126,4 млн. грн.), Київської (57,7 млн. грн.), Луганської (55,6 млн. грн.), Дніпропетровської (51 млн. грн.) і Донецької (42,6 млн. грн.) областей, найменші - Рівненської (4,8 млн. грн.), Сумської (5,5 млн. грн.) і Житомирської (6,5 млн. грн.) областей.

За даними міністерства, у 2010 році підприємства галузі отримали збитки у розмірі 3,4 млрд. грн. (без урахування ВАТ "Київводоканал" і АК "Київенерго"), з них підприємства комунальної теплоенергетики отримали збитки на 2 млрд. 163 млн. грн., водопровідно-каналізаційного господарства - 652 млн. грн.

Крім того, повідомив І.ПАСТУХОВ, на 1 лютого кредиторська заборгованість підприємств житлово-комунального господарства складає 18 млрд. грн.

За його словами, із загальної суми кредиторської заборгованості 9,1 млрд. грн. складає заборгованість підприємств з плати за спожитий природний газ.