МінЖКГ має намір підвести підсумки опалювального сезону 15 квітня

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України має намір підвести підсумки опалювального сезону 2010-2011 рр. 15 квітня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

"Хоча до завершення опалювального сезону ще залишився місяць, уже зараз можна сказати, що опалювальний сезон 2010-2011 року пройшов стабільно. Міністерство здійснювало моніторинг ситуації з проходженням опалювального сезону щодня" - сказав перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Юрій ХІВРИЧ.

За його даними, у 2010-2011 році було підготовлено до експлуатації в зимових умовах: 23 010 котелень, з них відремонтовано 1 106, замінено 1 205 котлів і відремонтовано 472,821 км теплових мереж у двотрубному розрахунку. Також було підготовлено 5 836 центральних теплових пунктів і заготовлено 497 880 тонн вугілля, запасів рідкого палива створено 41432,5 тонн.

Ю. ХІВРИЧ також зазначив, що 20 квітня планують розробити проект розпорядження Кабінету міністрів щодо заходів з підготовки до наступного опалювального сезону.

За даними міністерства, на 14 березня 2011 року за опалювальний сезон 2010-2011 рр. підприємства комунальної теплоенергетики України спожили природного газу на суму 11 551,1 млн. грн., сплатили 5 343,6 млн. грн. (у т.ч. - 693,6 млн. грн. пільгами і субсидіями). Рівень розрахунків за газ в середньому складає 46%.