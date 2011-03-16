Будівельні підприємства України збільшили обсяги робіт на 6,1%

Будівельні підприємства України у січні-лютому цього року збільшили об'єми робіт на 6,1% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 4 млрд. 430,1 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період будівельні підприємства збільшили об'єми робіт з підготовки будівельних ділянок на 9,7% - до 316,2 млн. грн., зі зведення будівель і споруд - збільшили на 8,1%, до 3 млрд. 641,2 млн. грн. з установки інженерного обладнання будівель і споруд - знизили на 9,9%, до 445,6 млн. грн., після завершення будівництва - знизили на 20,7%, до 20,7 млн. грн., з оренди будівельної техніки з оператором - збільшили на 25,4%, до 6,4 млн. грн.

У Держкомстаті зазначили, що за характером будівництва роботи з нового будівництва, реконструкції і технічного переоснащення склали 82,2% від загального обсягу, з капітального ремонту - 10,4%, з поточного ремонту - 7,4%.

Зокрема, будівельні підприємства Києва за вказаний період збільшили обсяг робіт на 5,6% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 1 млрд. 083,2 млн. грн., виконавши 24,5% від загальнодержавного обсягу робіт.

Як повідомляв УНІАН, будівельні підприємства України у січні цього року збільшили об'єми робіт на 6,1% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 1 млрд. 993,9 тис. грн.

Довідка УНІАН. Будівельні підприємства України за 2010 року знизили обсяги робіт на 5,4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 43 млрд. 174,9 млн. грн.