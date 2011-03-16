Вартість житла економ-класу на первинному ринку Харкова знизилася на 0,5%

Середня вартість житла економ-класу на первинному ринку Харкова в лютому поточного року знизилася на 0,5% в порівнянні з січнем ц.р. - З 5650 до 5619,5 грн. / кв. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі девелоперської компанії «Макрокап Груп» (Харків).

За даними компанії, житло бізнес-класу в лютому подорожчало на 3,7% - з 9111,5 до 9452,3 грн. / кв.м.

При цьому ціна на житло преміум-класу стабілізувалася на рівні 15023 грн. / кв.м.

Довідка УНІАН. «Макрокап Груп» (Makrocap Group, Харків) - девелоперський холдинг, що надає послуги в сфері девелопменту, від розробки концепцій і проектування до будівництва та управління готовими об`єктами нерухомості різного типу. Група також реалізує проекти у Львові, Одесі, Криму і в українських Карпатах. Історія групи почалася в 1997 році зі створення ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» (МКДУ).