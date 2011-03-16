Клюєв доручив губернаторам перевірити тарифи на ЖКП і підприємства-боржники

Перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ доручив головам обласних адміністрацій перевірити тарифи на житлово-комунальні послуги, встановлені місцевими владами, а також разом із правоохоронними органами провести перевірку підприємств, що допустили найбільшу заборгованість за енергоресурси.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра.

«За підсумками перевірок – вжити кардинальних заходів», – сказав А.КЛЮЄВ на селекторній нараді за участю керівників усіх регіонів України.

За його даними, в кількох регіонах місцеві влади під прикриттям незначного зростання цін на енергоносії в 2-3 рази необгрунтовано підвищили ціни на інші додаткові послуги з обслуговування житла.

Перший віце-прем`єр-міністр доручив керівникам усіх областей провести ретельний аналіз всіх аспектів тарифоутворення в ЖКГ. «Ми зобов`язані, нарешті, припинити цю крадіжку», – сказав він.

А.КЛЮЄВ також заявив про необхідність прискорення реалізації програм з модернізації підприємств теплової енергетики, зменшення витрат енергоносіїв.

При цьому перший віце-прем`єр нагадав, що Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) затвердила тарифи на теплову енергію для населення на 2011 рік для суб`єктів господарювання, які виробляють, транспортують і поставляють теплову енергію, проте відповідні нові тарифи на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води населенню органами місцевого самоврядування не встановлені. За словами А.КЛЮЄВА, така ситуація призвела до того, що сума заборгованості місцевих бюджетів перед комунальними підприємствами теплоенергетики з різниці в тарифах за період з 1 січня 2009 року по 31 грудня 2010 року становила 3,6 млрд. грн.

У свою чергу, голова НКРЕ Сергій ТИТЕНКО повідомив, що найближчими днями Міністерство юстиції має зареєструвати порядки формування тарифів на теплову енергію, водопостачання і водовідведення для компаній-ліцензіатів НКРЕ, які затверджені комісією і опубліковані на її сайті. Голова НКРЕ заявив, що комісія також готує програми перевірок фінансової звітності та порядку ведення господарської діяльності в компаніях. Він повідомив, що перевірки почнуться з найбільших боржників.