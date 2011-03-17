НКРЕ відклала перегляд тарифів на газ для населення до 24 березня

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) відклала питання перегляду тарифів на природний газ для населення на своє наступне засідання, яке відбудеться 24 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, регулятор відклав перегляд у зв'язку з необхідністю додаткового вивчення цього питання.

Також комісія вирішила не розглядати на сьогоднішньому засіданні питання коригування тарифів на тепло для теплопостачальних компаній.

Питання перегляду тарифів на електроенергію для населення залишили на порядку денному регулятора і розглянуть на сьогоднішньому засіданні.