Електроенергія з квітня подорожчає на 15% – рішення НКРЕ

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) вирішила підвищити на 15% тарифи на електроенергію для населення з квітня поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор прийняв сьогодні на засіданні.

Зокрема тариф на електроенергію для міського населення за умови споживання до 150 кВт/год на місяць виросте до 28,02 коп. за кВт/год (тут і далі тарифи з урахуванням ПДВ), для населення, яке споживає понад 150 кВт/год, - до 36,48 коп. за кВт/год.

Для населення, яке проживає у сільській місцевості за умови споживання до 150 кВт/год на місяць, тариф виросте до 25,92 коп. за кВт/год, у разі споживання понад 150 кВт/год на місяць - до 33,72 коп. за кВт/год.

Для населення, яке проживає у будинках, обладнаних кухонними електроплитами і електроопалювальними установками, у тому числі в сільській місцевості, тариф з 1 квітня виросте за умови споживання до 250 кВт/год до 21,54 коп. за кВт/год, а у разі споживання понад 250 кВт/год - до 28,02 коп. за кВт/год.

Для жителів негазифікованих будинків, а також будинків, у яких відсутня централізована система теплопостачання, у тому числі у сільській місцевості, тариф виросте до 21,54 коп. за кВт/год незалежно від об'ємів щомісячного споживання.

Тарифи набудуть чинності з 1 квітня 2011 року.