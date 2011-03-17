Тихонов пропонує створити комісію для перевірки скандальних будов Києва

Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку будівництва і житлово-комунального господарства Віктор ТИХОНОВ звернувся до прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВА з пропозицією доручити Київській міській державній адміністрації створити комісію з перевірки відповідності будівництва скандальних об'єктів Києва містобудівному законодавству, державним будівельним, санітарним і екологічним нормам.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Як сказано у повідомленні, пропонують, щоб за результатами перевірки комісія прийняла рішення по кожному об'єкту і притягнула до відповідальності осіб, дії або бездіяльність яких призвели до порушень вимог містобудівного законодавства.

На думку В. ТИХОНОВА, до складу комісії повинні увійти представники центральних органів виконавчої влади, Генеральної прокуратури, незалежні експерти.

У доповідній записці прем'єр-міністрові фігурують скандальні будівництва в районі Софії Київської, будівництво торгово-офісного центру по вул. Б.Хмельницького, біля метро "Театральна", будівництво житлового будинку по вул. Гончара, 17-23, житлового будинку на території Олександрівської лікарні по вул. Шовковичній, 39/1, житлового будинку по вул. Пирогова, 2/37.