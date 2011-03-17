Експерти очікують на зниження ставок за іпотекою до 15%

Відсоткові ставки за іпотечними кредитами можуть знизитися до 15% до кінця 2011 року.

Таку думку висловили УНІАН в інвестиційній компанії BG Capital.

На думку фахівців компанії, для компаній, що спеціалізуються на житловій нерухомості, каталізатором зростання стане відновлення іпотечного кредитування. «Цьому сприятиме зниження ставок на кредити в національній валюті, за нашими оцінками, до рівня 15% і нижче до кінця 2011 року за рахунок низького рівня інфляції (близько 10%) і сильної гривні», - вважають у компанії.

Довідка УНІАН. BG Capital – інвестиційна компанія в Україні, Грузії та Білорусі з центральним офісом у Києві. Компанія надає повний спектр послуг брокерського обслуговування, інвестиційно-банківського супроводу, управління активами. Власником компанії є АТ «Банк Грузії».