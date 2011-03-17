У столиці біля КМДА пройшов багатотисячний мітинг проти підвищення цін і тарифів

У Києві під стінами міської державної адміністрації пройшов багатотисячний мітинг киян, які протестували проти підвищення цін і тарифів.

Організатором мітингу-протесту виступила Київська міська організація партії «Батьківщина», повідомили УНІАН у її прес-службі.

Мітингувальники вимагали індексації зарплат і пенсій до рівня реальної інфляції - 42,3%, - мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, зниження тарифів на проїзд у громадському транспорті та призупинення зростання цін на продовольчі товари.

Також обурення учасників акції викликали нова редакція Житлового кодексу та вилучення коштів з міського бюджету, внаслідок яких працівники бюджетної сфери міста залишилися без муніципальних надбавок.

Люди скандували «Геть владу!» та тримали плакати з гаслами: «Вимагаємо збільшити зарплати відповідно до рівня інфляції!», «Збільшити зарплати, а не капітали Ахметову!», «За Януковича ростуть ціни і тарифи, а не економіка!».

Як зауважили учасники акції, на мітинг їх привела неспроможність оплатити комунальні послуги за новими тарифами: з 1 березня тарифи у Києві збільшилися на 30%, з 20-х чисел поточного місяця заплановане їх нове зростання. Протест киян викликало і підвищення вартості проїзду у міському транспорті до 3-х грн., підкреслили в “Батьківщині”.

Учасники мітингу ухвалили резолюцію, в якій, зокрема, вимагають від влади: підтримати ініціативу парламентської фракції «БЮТ-Батьківщина» щодо індексації зарплат і пенсій до реального рівня інфляції, не підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги в місті Києві до повної заміни інженерних мереж, не допустити зростання вартості проїзду в міському комунальному транспорті, відхилити запропоновану Кабміном редакцію проекту Житлового кодексу.

Також мітингувальники вимагають звіту про діяльність виконавчого органу Київради за 2010 рік на найближчому пленарному засіданні Київради.

У разі невиконання цих вимог люди обіцяють продовжити акції протесту.

Наприкінці акції перед сходами КМДА був встановлений унітаз та покладені шматки труб, в які полетіли монети – так організатори та учасники акції символічно зобразили «побори» чинної влади – податки та підвищення тарифів, які збираються з громадян, але йдуть зовсім не на покращення системи житлово-комунального господарства, зазначили в партії «Батьківщина».