Суд повернув заказнику "Заплавний" 213 га земель

Київський апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу прокуратури столиці на незаконну постанову Печерського районного суду Києва, якою вилучено з числа об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення земельну ділянку площею 213 га в межах заказника «Заплавний», у тому числі острів Ольжин.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі прокуратури Києва.

Так, йдеться у повідомленні, в березні 2007 року Печерським райсудом було задоволено позов громадянина С. до Київської обласної ради про визнання протиправними та скасування пунктів 2-6 рішення Київської обласної ради від 19.02.04 „Про зміну меж об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення”.

Прокуратурою міста дане незаконне рішення суду було оскаржено в Київському апеляційному адмінсуді, який 17 лютого 2011 року апеляційну скаргу прокуратури задовольнив, незаконну постанову Печерського райсуду скасував, у позові громадянину С. Відмовив. “А найголовніше - заказнику повернуто 213 га земель”, - підкреслили в прокуратурі Києва.