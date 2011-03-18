Прокуратура Києва почала перевірки законності встановлення МАФів

Прокуратура Києва почала перевірки законності встановлення у столиці малих архітектурних форм (МАФ).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

"Як свідчить статистика, у місті є понад 15 тис. тимчасових споруд, встановлених без жодних дозвільних документів або ж за підробними дозволами. А це значить, що суб'єкти підприємницької діяльності не платять до бюджету столиці обов'язкові платежі на десятки мільйонів гривень" - сказано у повідомленні.

Тому, за дорученням заступника генерального прокурора - прокурора Києва Анатолія МЕЛЬНИКА, уже розпочато перевірки не лише законності встановлення МАФів, але і діяльності контролюючих органів, на які безпосередньо покладено обов'язок видачі дозвільної документації.

За даними прокуратури, перші вагомі результатами цієї перевірки отримали у прокуратурі Дніпровського району Києва, вулиці Алішера Навоі і бульвару Перова.

При цьому у прокуратурі зазначили також, що в суді слухається кримінальна справа по звинуваченню директора ТОВ "Воскресенський торговий центр" у перевищенні влади і службових повноважень, з вини якого нанесено збиток державі на загальну суму понад 370 тис. грн. (ч. 3 ст. 365 УК України). Крім того, заявлений позов до Господарського суду Києва про стягнення з ТОВ "Воскресенський торговий центр" нанесеного державі збитку за самовільне знесення на ділянці зелених насаджень.