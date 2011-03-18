Колесников: вартість реконструкції «Олімпійського» адекватна

Віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНИКОВ запевняє, що вартість реконструкції стадіону НСК "Олімпійський" у розмірі близько 550 млн. дол. є адекватною відповідно до існуючих економічних і технічних умов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам під час ознайомлення з ходом реконструкції НСК "Олімпійський" у Києві.

Б.КОЛЕСНИКОВ зазначив, що у будь-якому випадку вартість реконструкції київського стадіону, який вміщуватиме 70 тисяч глядачів, буде на 20% меншою, ніж вартість будівництва центрального стадіону у Варшаві місткістю 50 тисяч.

Як нагадав віце-прем'єр, реконструкція НСК "Олімпійський" коштуватиме близько 550 млн. дол.

"Десь приблизно у таких цифрах ми і є", - сказав Б.КОЛЕСНИКОВ.

При цьому він підкреслив, що на сьогодні у світі немає стадіонів на 70 тисяч глядачів, які можуть коштувати дешевше, ніж київський стадіон.

"Коли деякі видання приводять порівняльні характеристики - це маніпулювання громадською думкою. Стадіони, які приводять у приклад, побудовані 7-8 років тому. Центральний стадіон у Варшаві на 50 тисяч глядачів - 635 млн. дол. Що в Україні дешевше? Ви скажете - робоча сила. Але це є мінусом, а не плюсом. І коли ви працюєте у будь-яку пору року, за будь-яких погодних умов, цілодобово, то ця перевага з'їдається", - пояснив Б.КОЛЕСНИКОВ.