Попов сподівається, що Янукович зупинить будівництво біля метро «Театральна»

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ сподівається, що за підтримки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА скандальне будівництво торгово-офісного центру біля станції метро "Театральна" вдасться зупинити і демонтувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні в інтерв'ю журналістам на прохання прокоментувати продовження будівництва центру.

За словами О.ПОПОВА, наступного тижня повинна відбутися дуже серйозна і відповідальна нарада, на якій, за дорученням Президента, розглядатимуться питання, пов'язані з використанням земельних ресурсів у Києві, у тому числі і будівництво біля станції метро "Театральна".

"Ми вважаємо, що це дійсно ганебний випадок, коли без урахування певних архітектурно-будівельних норм було почато це будівництво. Безумовно, я знаю, що ми отримаємо підтримку Президента у вирішенні таких проблем", - сказав О.ПОПОВ.

При цьому він зазначив, що про це йшла мова учора на засіданні Громадської гуманітарної ради під головуванням В. ЯНУКОВИЧА.

"І це буде дуже рішучий черговий крок до наведення ладу в цих питаннях", - підкреслив О.ПОПОВ.

Він пояснив, що підтримка Президента в цьому питанні потрібна, оскільки до ухвалення рішення про зупинку будівництва центру, а потім про його демонтаж, будуть причетні багато державних установ і правоохоронні органи.

"Тому консолідація зусиль цих структур дозволить нам вирішити питання так, як бачать його кияни", - сказав голова КМДА.

Довідка УНІАН. Уже 5 років кияни вимагають відмінити дозвіл на роботи з будівництва торгово-офісного центру на вулиці Богдана Хмельницького, 7, і ввести мораторій на забудову центру міста.

У 2007 році будівництво в районі станції метро "Театральна" було визнано небезпечним для метро. Після цього Київрада відмінила своє попереднє рішення про землевідведення, але забудовник з цим не погодився, і оскаржив його в суді.

Будівництво біля станції метро "Театральна" поновилося на початку грудня 2010 року, і триває цілодобово.

2 лютого 2011 р. віце-прем'єр-міністр України - міністр регіонального розвитку будівництва і житлово-комунального господарства України Віктор ТИХОНОВ заявив, що Кабінет міністрів України докладе усі зусилля, щоб зупинити скандальне будівництво торгово-офісного центру поряд зі станцією метро "Театральна" в Києві.

Також він повідомив, що у буферній зоні навколо Софії Київської не буде будівництва.

7 лютого О.ПОПОВ пообіцяв, що скандальне будівництво біля станції метро "Театральна" повинно бути зупинене до 9 лютого.

17 березня на засіданні Громадської гуманітарної ради В.ЯНУКОВИЧ заявив, що хмарочосам не місце в історичних центрах Києва, Львова, Чернівців і тих міст, де вони руйнують історичне середовище.