Янукович: відкриття НСК «Олімпійський» може бути перенесене на осінь

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає, що відкриття реконструйованого стадіону НСК "Олімпійський" у Києві може бути перенесене з 24 серпня на осінь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні під час ознайомлення з ходом реконструкції НСК "Олімпійський".

"Проблеми цього олімпійського стадіону полягають у тому, що надто пізно ми почали ним займатися. Надто пізно", - сказав Президент.

Другою об'єктивною проблемою у реконструкції НСК "Олімпійський" він назвав високу технологічність і складність проекту.

Глава держави нагадав, що деякі найбільш складні елементи, зокрема, виготовлення вантових підйомників для даху, виконують підрядники з Німеччини.

"Наприклад, укриття вантове - це перший проект у світі, який здійснюватиметься в Києві", - підкреслив В. ЯНУКОВИЧ.

Він проінформував, що тільки сьогодні вночі українська сторона отримала дозвіл на підняття цього укриття.

"І по термінах воно проводитиметься приблизно місяць. Тобто, у 20-х числах квітня ми зможемо отримати відповідь, приблизно, коли ми побачимо кінець будівництва "олімпійського" стадіону. З 20-х чисел травня ми остаточно скажемо, коли ми відкриємо стадіон", - заявив В. ЯНУКОВИЧ.

За його словами, тут є два варіанти: "Перший, до якого ми прагнемо і благатимемо Бога, щоб це так сталося і щоб ми виконали це завдання непросте - це здати стадіон до дня Незалежності 24 серпня. Ми робитимемо усе, щоб це так сталося. Але це залежить від багатьох складових цього процесу. Передусім, це технічні складові".

Водночас, не виключив Президент, "гірший варіант (щодо дати відкриття НСК "Олімпійський" - УНІАН) для нас - це осінь цього року".

"Ми відповідно до протоколу, який підписано з УЄФА, повинні цього року на цьому стадіоні провести 2 футбольні матчі. І ми зобов'язані цей протокол виконати", - підкреслив він.