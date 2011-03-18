МінЖКГ: пеня за прострочення оплати ЖКП може стягуватися, якщо це передбачено договором

До ухвалення закону, що встановлює розмір пені за невчасну сплату за житлово-комунальні послуги, вона може стягуватися, якщо це передбачено договором між виконавцем і споживачем послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Сергій ЛАСІКОВ.

За його словами, розроблений законопроект, яким вводиться розмір пені, пройшов узгодження міністерств і найближчим часом буде направлений на розгляд Кабінету Міністрів. При цьому С.ЛАСІКОВ не зміг уточнити очікувані терміни подання документа на розгляд уряду.

Заступник міністра пояснив, що в грудні 2010 року Верховна Рада України відмінила мораторій на стягнення з громадян пені, а це означає, що з 1 січня ц.р. вона може бути нарахована. А для стягування пені має бути на законодавчому рівні визначений розмір пені й умови її нарахування і стягнення.

При цьому для стягування пені існують дві можливості: якщо це передбачено договором між виробником/постачальником послуг і споживачем, або ж якщо це передбачено законодавством.

Як роз`яснили УНІАН у Міністерстві ЖКГ, передбачається, що нарахування пені за житлово-комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну енергію, теплову енергію, водовідведення, утримання й експлуатацію житла і прибудинкових територій, вивезення сміття, ліфтове господарство) здійснюватиметься на суму заборгованості, яка утворюється з 1 січня 2011 року.

Законопроектом «Про внесення змін до Закону «Про житлово-комунальні послуги» (про встановлення відповідальності за невчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги) пропонується, що в разі невчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов`язаний сплатити пеню в розмірі 0,1% суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення, але не більш як 100% загальної суми боргу.

Наприклад, при виникненні у споживача заборгованості в розмірі 1000 грн./місяць йому буде нараховано 30 грн. пені, пояснили в МінЖКГ.

Як повідомляв УНІАН, законопроектом «Про внесення змін до Закону «Про житлово-комунальні послуги» (про встановлення відповідальності за невчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги) пропонується, що нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного терміну здійснення платежу за житлово-комунальні послуги.

Планується, що нарахування пені здійснюватиметься виконавцем/виробником у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

Законопроект розроблений на виконання Закону «Про внесення змін до статті 2 Закону «Про тимчасову заборону стягування з громадян України пені за невчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги».

17 грудня 2010 року Верховна Рада України внесла зміну до статті 2 Закони України «Про тимчасову заборону стягування з громадян України пені за невчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги». Зокрема, вона викладена в такій редакції: «Дія цього Закону припиняється 1 січня 2011 року. Нарахування і стягування пені за невчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги здійснюються на суму заборгованості, яка виникла з 1 січня 2011 року».

22 грудня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за невчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги».