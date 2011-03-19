Число загиблих і зниклих безвісти в Японії досягло 18 тисяч осіб

Число загиблих і зниклих безвісти у результаті руйнівного землетрусу в Японії, а потім і цунамі, досягло 18 тисяч осіб. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на національне поліцейське управління.

Згідно з опублікованими даним, офіційне число загиблих становить 7197 осіб. Безвісти зниклими вважаються 10 905 осіб. Нинішнє стихійне лихо вже перевершило за кількістю жертв землетрус у Кобе 1995 року і стало найбільш руйнівним за всю післявоєнну історію Японії.

Водночас представники влади повідомляють, що дотепер не можуть встановити зв`язок з тисячами людей, які проживали в прибережних районах, де пройшло цунамі, і постійно знаходять нові тіла. Зокрема, російські рятувальники МНС з моменту початку роботи в Японії витягнули з-під завалів вже 112 тіл.

За інформацією міністерства з адміністративних справ і комунікацій, частково пошкоджено через землетрусу і цунамі близько 120 тис будинків, більш як 14 тис. були знищені повністю. Понад 850 тис. будинків у північно-східній Японії дотепер залишаються без світла. Евакуювати з потерпілих районів довелося 446 тис. жителів.