Королевська: тільки закон про державно-приватне партнерство може залучити капітал в ЖКГ

Закон про державно-приватне партнерство - це єдино можливий інструмент залучення приватного капіталу в комунальну сферу.

Про це у Верховній Раді заявила глава Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, відкриваючи організований Комітетом круглий стіл «Державно-приватне партнерство (ДПП) як інструмент реформування житлово-комунального господарства».

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови комітету ВР, Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що житлово-комунальне господарство в Україні перебуває в жалюгідному стані. «До 75% водопровідно-каналізаційних мереж зношені. Це ключова причина кризової ситуації у комунальному господарстві і загроза для економічного і соціального стану країни. 31% водопровідних і до 20% теплових мереж потребують негайної заміни. 90% очисних споруд знаходяться в аварійному стані. У 187-ми містах очисні каналізаційні споруди працюють з великими перебоями. Через це відбувається інтенсивне забруднення джерел водопостачання», - констатувала вона.

Народний депутат підкреслила, що ЖКГ потребує колосальних капіталовкладень і модернізації. «Нам обіцяють підняття комунальних тарифів до економічно обгрунтованого рівня. Але після кожного підвищення цей рівень знову стає необгрунтованим. У січні нараховані субсидії сім`ям склали 26,2 млн грн. Це у 2,3 рази перевищує аналогічний показник 2010 року. Різке збільшення витрат на субсидії - перший індикатор того, що в країні зростає бідність», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«За підрахунками експертів, для модернізації ЖКГ Україні необхідно 150 млрд. доларів - більше 100% ВВП України. Навіть, якщо всі кошти, що надходять від оплати комунальних послуг пускати виключно на ремонт інфраструктури і не оплачувати газ, на повне оновлення галузі знадобиться 31 рік», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Через плачевний стан ЖКГ кожна українська родина в рік переплачує близько 1400 грн. Ці гроші йдуть в трубу і ситуацію потрібно терміново міняти».

Н.КОРОЛЕВСЬКА запропонувала не перекладати проблему модернізації ЖКГ на українців, а залучити в галузь приватні інвестиції. «Для інвестицій потрібні стимули. Ми такі стимули запропонували у прийнятому минулого року законі про державно-приватне партнерство. Я переконана, що це - єдиний можливий інструмент, здатний залучити приватний капітал в комунальну сферу», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку народного депутата, закон про державно-приватне партнерство дозволить державі знизити витрати на утримання комунальної сфери та підвищити якість послуг ЖКГ. «Таким чином, ми забезпечимо модернізацію галузі, доб`ємося підвищення якості комунальних послуг і зможемо зупинити зростання тарифів. Це єдиний шлях, який дозволить уникнути техногенної та соціальної катастрофи», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Нагадаємо, Закон про державно-приватне партнерство був розроблений Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ і прийнятий Верховною Радою в жовтні 2010 року. На жаль, цей закон так і не запрацював, тому що Кабінет міністрів в особі Міністерства економіки гальмує імплементацію даного документа. Відповідно, сповільнюється і процес залучення інвестицій в модернізацію ЖКГ.