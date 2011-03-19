Розслідування земельних махінацій команди Черновецького завершено – ЗМІ

У Києві завершено розслідування махінацій із землею командою Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Про це йдеться в публікації тижневика «Дзеркало тижня Україна» (№10 від 19 – 25 березня).

Повідомляється, що на сьогоднішній день силовики мають у своєму розпорядженні остаточні результати моніторингу групи експертів, що працювала в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Посилаючись на достовірне джерело в правоохоронних органах, видання повідомляє, що група вивчала «успіхи» Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО «і його молодої команди» за період 2007-2010 років. У полі зору були - земля, об`єкти комунальної власності, а також інвестиційні проекти.

Згідно з результатами моніторингу, понад 2 211, 62 га землі віддано в оренду (підставним особам і фірмам-одноденкам); продано - 280 га землі (без конкурсу, як правило, за заниженою вартістю і на інсайдерських аукціонах); виведено з комунальної власності близько 700 об`єктів - через організовані судові рішення.