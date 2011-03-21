У Києві порушено карну справу за фактом незаконної вирубки дерев

Прокуратура Святошинського району Києва на звернення КМДА щодо перевірки факту вирубування майже 90 дерев у сквері на проспекті Леся Курбаса, 2-Б порушила кримінальну справу.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на прокуратуру району.

Кримінальна справа порушена згідно ч. 3 статті 365 Карного кодексу України (перевищення влади або службових повноважень). За цією статтею винним загрожує від 7 років позбавлення волі.

Як відомо, у ніч на 11 березня підприємство, яке орендує земельну ділянку за вказаною адресою, вирубало 89 дерев без відповідних ордерів і дозволів на це. Міська влада звернулася в органи прокуратури для перевірки дій керівництва підприємства і притягнення до відповідальності порушників.