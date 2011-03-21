Київ вивчить досвід Москви у будівництві та комунальному господарстві - Попов

Київська влада вивчить досвід Москви у сфері будівництва і комунального господарства.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ сказав під час відвідування Бібліотеки української літератури у Москві.

За словами О.ПОПОВА, влада Києва знає про те, що у Москві є "багато того, чого ще не зробив Київ". "Наприклад, Москва почала реконструювати старі райони, і той підхід, який існує тут, нам дуже цікавий", - сказав він.

Крім того, зазначив О.ПОПОВ, цікавий досвід російської столиці і в комунальній сфері. "Ми вимушені констатувати, що водоканал у Києві і водоканал у Москві - це підприємства, які знаходяться в різних десятиліттях, а може, і століттях, у своєму технічному розвитку. Тому нам є до чого прагнути", - вважає він.

О. ПОПОВ також повідомив, що аналізує кроки нового мера Москви Сергія СОБЯНІНА. "Ті дії, які реалізує новий мер Москви і його команда, ми аналізуємо і, звичайно, багато з цього буде використано", - сказав він.

За словами О.ПОПОВА, сьогодні між Києвом і Москвою буде підписаний план співпраці. Документом передбачена співпраця у сфері будівництва, архітектури, майна і кадастру, торговельно-економічній, науково-технічній, гуманітарно-культурній сферах, у комунальному господарстві, у питаннях безпеки і захисту населення, а також у сфері туризму.